Vorbereitungen für Freibadöffnung – Eisstadion zieht Saisonbilanz

Mit einem letzten Discolauf am 8. März und einem öffentlichen Lauf am 9. März ging eine erfolgreiche Saison im Eisstadion Burgau zu Ende. Wie die Stadt mitteilt, ergriffen viele Schlittschuhfans die Gelegenheit, um ein letztes Mal ihre Runden auf dem Eis zu drehen. Holger Rieß, Leiter des Eisstadions Burgau, zieht ein positives Fazit: „Die Saison war mit circa 50.000 Besuchern insgesamt sehr erfolgreich. Viele Schulen nutzten die Möglichkeit, die Eishalle außerhalb der Öffnungszeiten zu buchen. Es freut uns, wenn unser Angebot Schulklassen aus Katzenstein, Wertingen, Dillingen und Krumbach nach Burgau lockt. Insgesamt waren in dieser Saison 8711 Schüler auf dem Eis. Auch unsere fünf Discoläufe waren mit über 2500 Schlittschuhfahrern heuer wieder sehr beliebt. Sie sind weiterhin fester Bestandteil für die Planungen der nächsten Saison.“

Icon Vergrößern 50.000 Besucher waren in der vergangenen Saison im Burgauer Eisstadion. Foto: Stadt Burgau Icon Schließen Schließen 50.000 Besucher waren in der vergangenen Saison im Burgauer Eisstadion. Foto: Stadt Burgau

Freibad in Burgau wird 2025 spätestens Mitte Mai öffnen

Mit dem Ende der Wintersaison beginnen die Vorbereitungen im Freibad für den Sommerbetrieb, der bei günstiger Wetterlage am Samstag, 10. Mai, spätestens aber am Samstag, 17. Mai, starten soll. Das Team des Eisstadions habe bereits mit den ersten Arbeiten begonnen, damit das Bad rechtzeitig zur Eröffnung in einem einwandfreien Zustand sei, teilte die Stadtverwaltung mit. Dazu gehören unter anderem die Reinigung der Becken, die Techniküberprüfung sowie die Pflege der Grünanlagen.

„Nach der Eiszeit ist vor der Badesaison“, wird Sebastian Wagner, Leiter des Freibads Burgau, zitiert. „In den nächsten Wochen machen wir alles fit für den Sommer. Das Gsundbrunnenbad wird auch heuer wieder ein beliebter Treffpunkt für Erholungssuchende und Schwimmbegeisterte sein – wir hoffen auf einen schönen Sommer mit zahlreichen Besuchern!“ (AZ)

Info: Die reguläre Öffnungszeit (Montag bis Sonntag) des Freibads Burgau ist im Mai von 9 bis 18.30 Uhr, von Juni bis September von 9 bis 20 Uhr.