Warum Neuburg an der Kammel der Verkehrsüberwachung Schwaben Mitte beitritt

Neuburg/Kammel

Blitzer und Bürokratie: Markt Neuburg zieht Konsequenzen

Die Marktgemeinde Neuburg tritt dem Kommunalunternehmen Verkehrsüberwachung Schwaben Mitte bei. Bürgermeister Dopfer will damit ein Zeichen setzen.
Von Dieter Jehle
    Wer sich in Neuburg künftig nicht an verkehrsrechtliche Regeln hält, bekommt es mit der Kommunalen Verkehrsüberwachung zu tun. Neuburg tritt dieser zur Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs bei.
    Wer sich in Neuburg künftig nicht an verkehrsrechtliche Regeln hält, bekommt es mit der Kommunalen Verkehrsüberwachung zu tun. Neuburg tritt dieser zur Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs bei. Foto: Dieter Jehle

    Der Markt Neuburg wird dem Kommunalunternehmen Verkehrsüberwachung Schwaben Mitte beitreten. „Wir müssen was tun, die Klagen von Bürgern über rücksichtsloses Verhalten beim Fahren und Parken nehmen immer mehr zu“, bedauerte Bürgermeister Markus Dopfer. Der Rathauschef stellte fest, dass sich immer weniger Leute an die Regeln halten. Er bedauerte, dass im öffentlichen Straßenraum immer mehr Fahrzeuge und Anhänger abgestellt werden und diese den Verkehr behindern. Er wolle deshalb ein Signal für diejenigen setzen, die sich an die Regeln halten.

