Blitzer und Bürokratie: Markt Neuburg zieht Konsequenzen

Der Markt Neuburg wird dem Kommunalunternehmen Verkehrsüberwachung Schwaben Mitte beitreten. „Wir müssen was tun, die Klagen von Bürgern über rücksichtsloses Verhalten beim Fahren und Parken nehmen immer mehr zu“, bedauerte Bürgermeister Markus Dopfer. Der Rathauschef stellte fest, dass sich immer weniger Leute an die Regeln halten. Er bedauerte, dass im öffentlichen Straßenraum immer mehr Fahrzeuge und Anhänger abgestellt werden und diese den Verkehr behindern. Er wolle deshalb ein Signal für diejenigen setzen, die sich an die Regeln halten.

