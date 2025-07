„Ich konnte es erst nicht glauben“: Wie diese Schülerin ein 0,89 Abitur schaffte

„Manchmal habe ich mich gefragt, ob das nicht alles eine Nummer zu groß für mich ist“, sagt Sophie Wanner über den Moment, als sie sich nach ihrer Ausbildung dazu durchrang, doch noch zu studieren. Und zwar nicht irgendwas, sondern Psychologie. Also schrieb sich die 20-Jährige in der Berufsoberschule (BOS) in Krumbach ein und fing an, für das Abitur zu lernen. Viel und erfolgreich zu lernen. Nun hält die Abiturientin ein Zeugnis mit einem Notendurchschnitt von 0,89 in der Hand. 0,89! „Ich konnte es erst nicht glauben, als ich mein Zeugnis auf der Abschlussfeier bekommen habe. Die Notenrechner gehen ja nur bis 1,0.“

