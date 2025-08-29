Icon Menü
Was sich mit dem Solarspitzengesetz geändert hat

Landkreis Günzburg

Dieses Gesetz verunsichert viele Photovoltaikanlagenbesitzer im Landkreis Günzburg

Das Solarspitzengesetz bringt erhebliche Änderungen für neue Photovoltaikanlagen mit sich. Doch was kommt nun genau auf die Anlagenbetreiber zu?
Von Mira Herold-Baer
    Bayern ist Solarland. Doch mit dem Energiespitzengesetz hat sich für private Anlagenbetreiberinnen und Betreiber einiges geändert.
    Bayern ist Solarland. Doch mit dem Energiespitzengesetz hat sich für private Anlagenbetreiberinnen und Betreiber einiges geändert. Foto: Philipp Schulze, dpa (Symbolbild)

    Spätestens mit der Sprengung der Kühltürme des stillgelegten Gundremminger Atomkraftwerks im Oktober ist die Energiewende im Landkreis Günzburg final besiegelt. Eine Wende, die sich schon vor Jahren weg von den weißen Dampfwolken am Himmel hin zu den dunklen Photovoltaikplatten auf den Dächern vollzog. Immer mehr Haushalte wollen selbst Strom produzieren und sich ein Stück weit unabhängiger machen – angenommen, es lohnt sich auch für den Geldbeutel. Seit jedoch das Solarspitzengesetz im Februar in Kraft trat, seien viele Menschen verunsichert, sagt Emanuel Becker. Er ist Projektleiter und Energieberater bei der Firma Energeticum in Balzhausen: „Wir bekommen einerseits immer wieder Anrufe zu dem Thema. Andererseits sehen wir, dass viele Menschen das neue Gesetz noch gar nicht wahrgenommen haben, obwohl es solch starke Auswirkungen hat.“

