Dieses Gesetz verunsichert viele Photovoltaikanlagenbesitzer im Landkreis Günzburg

Spätestens mit der Sprengung der Kühltürme des stillgelegten Gundremminger Atomkraftwerks im Oktober ist die Energiewende im Landkreis Günzburg final besiegelt. Eine Wende, die sich schon vor Jahren weg von den weißen Dampfwolken am Himmel hin zu den dunklen Photovoltaikplatten auf den Dächern vollzog. Immer mehr Haushalte wollen selbst Strom produzieren und sich ein Stück weit unabhängiger machen – angenommen, es lohnt sich auch für den Geldbeutel. Seit jedoch das Solarspitzengesetz im Februar in Kraft trat, seien viele Menschen verunsichert, sagt Emanuel Becker. Er ist Projektleiter und Energieberater bei der Firma Energeticum in Balzhausen: „Wir bekommen einerseits immer wieder Anrufe zu dem Thema. Andererseits sehen wir, dass viele Menschen das neue Gesetz noch gar nicht wahrgenommen haben, obwohl es solch starke Auswirkungen hat.“

