Badewanne wider Willen: So steht es um die Wasserqualität der Seen im Landkreis Günzburg

Es soll der heißeste Tag der Woche sein: Am Mittwochnachmittag knacken die Thermometer vielerorts im Landkreis Günzburg die 35 Grad Marke. Die Sonne prallt. Weit und breit ist kein Regen in Sicht. Wie erfrischend ist da allein der Gedanke an einen Sprung ins Wasser – zumindest, wenn dies angenehm kühl ist. Die Realität ist an Badeseen und Fließgewässern jedoch eine andere. Die Hitzewelle der vergangenen Tage setzte nicht nur Menschen und Tieren zu. Auch die Gewässer und ihre Bewohner leiden unter den extremen Temperaturen.

