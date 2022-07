Am 12. Juli ist die B16 nördlich von Wattenweiler gesperrt.

Wegen eines Brandschadens muss die Bundesstraße bei Wattenweiler einen Tag lang gesperrt werden. Es gibt eine Umleitung.

Am Dienstag, 12. Juli, muss die Bundesstraße B16 nördlich von Wattenweiler zur Sanierung eines durch einen Verkehrsunfall entstandenen Brandschadens für einen Tag gesperrt werden.

Bei einem Verkehrsunfall vor einigen Wochen ist eines der verunglückten Fahrzeuge in Brand geraten. Durch das Feuer ist ein Schaden an der Asphaltdecke der Bundesstraße B16 entstanden. Dieser Schaden wird am 12. Juli durch die Straßenmeisterei Günzburg saniert. Hierfür muss die Bundesstraße B16 für einen Tag auf gesamter Breite gesperrt werden. Die entsprechenden Umleitungsstrecken werden am Montag, 11. Juli, vorbereitet. Die Sperrung erfolgt ab Dienstagmorgen, 12. Juli, ab ca. 8 Uhr. Der Verkehr wird dann über die ausgeschilderten Umleitungsstrecken geleitet. Nach der notwendigen Auskühlzeit des neuen Asphaltbelags wird der Verkehr voraussichtlich ab 18 Uhr wieder die Bundesstraße B16 befahren können, teilte das Staatliche Bauamt Krumbach mit. (AZ)