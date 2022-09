Auf der Wattenweiler Dorfstraße kracht es

Ein Fahrer wird bei einem Unfall auf der Dorfstraße in Wattenweiler leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt rund 4500 Euro.

Am Montag gegen 11.45 Uhr ereignete sich im Bereich von Wattenweiler ein Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von rund 4500 Euro. Zur Unfallzeit befuhr ein 48-Jähriger mit seinem Pkw die Dorfstraße in Fahrtrichtung Ichenhausen. Am nördlichen Ortsausgang von Wattenweiler setzte ein vor ihm fahrender 58-Jähriger den Blinker und fuhr an der dortigen Einmündung mit seinem Pkw nach rechts in die Einmündung. Der 48-Jährige verlangsamte deswegen seine Fahrt. Ein diesem nachfolgender 28-jähriger Klein-Lkw-Fahrer bemerkte dies laut Bericht der Polizei offensichtlich zu spät und fuhr nahezu ungebremst auf den Pkw des 48-Jährigen auf. Der Mann erlitt dabei leichte Verletzungen. (AZ)