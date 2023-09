Autofahrerin brummt wartendem Pkw in Wattenweiler hinten drauf

Weil sie abbiegen wollte in Wattenweiler, musste eine Autofahrerin anhalten. Eine Nachfolgende übersah dies, sodass es zu einem Verkehrsunfall kam.

Am Dienstag um 16.40 Uhr kam es in der Dorfstraße im Neuburger Ortsteil Wattenweiler zu einem Auffahrunfall. Wie die Polizei berichtet, wollte eine Autofahrerin nach links in Richtung Wiesenbach abbiegen und musste dabei verkehrsbedingt anhalten. Eine 21-jährige Pkw-Fahrerin erkannte dies laut Polizei zu spät, wodurch es zum Auffahrunfall kam. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden an beiden Fahrzeugen von insgesamt rund 10.000 Euro, Personen kamen nicht zu Schaden. (AZ9