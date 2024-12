Der Wattenweiler Festauschuss informiert das Dorf

Der Festausschuss Wattenweiler informierte kürzlich viele Gäste im Bürgerheim über die Highlights für das große Event vom 19. bis 22. Juni. Mitorganisator Josef Wagner stellte dazu eine informative Präsentation zusammen. In einem abwechselnden Dialog berichteten Martin Wagner, Alfred Wiedenmann und André Heininger über die verschiedenen Aktivitäten der Festtage.

Beginnen wird das Fest am Donnerstag mit dem 2. Landesfeuerwehr Oldtimertreffen, an dem ca. 300 Feuerwehr-Oldtimerfahrzeuge, Oldtimerautos und Oldtimertraktoren sich einfinden werden. Die Feuerwehr-Oldtimer werden ab 11 Uhr in Corsos durch die Dorfstraße zum Sportplatz fahren, zahlreiche Gäste entlang der Corsostrecke können die Fahrzeuge bestaunen. Zeitgleich findet auf dem Sportplatz der Kreativmarkt mit ca. 30 Fieranten statt.

Im Festzelt werden an allen Festtagen Musikkapellen aufspielen, bis auf den Freitagabend und Sonntagmorgen, kommen alle Musikkapellen aus einem Umkreis von 30 Kilometern. Am Freitag ist der Tag für junge und junggebliebene Gäste, mit der Günztaler Partynacht. Die Dorfrocker und der DJ Aviculario werden die Gäste unterhalten. Am Samstag ist das 16. Schwäbische Böllerschützentreffen mit ca. 700 Böllerschützinnen und - schützen. Nach dem Anmelden und dem gemeinsamen Mittagessen stellen sich die Böllerschützen auf vier Feldwegen nördlich vom Sportplatz auf und bringen ab 14 Uhr mit sieben Saluts das Günztal mit Pulverdampf und Böllerknall zum Erwachen. Am Sonntag ist der Tag der Blasmusik, bereits am 26. April finden die Wertungspiele statt und an den Festtagen wird zusammen mit dem Allgäu-Schwäbischen Musikbund das 50. Bezirksmusikfest gefeiert. Der Sonntag beginnt mit der Messe im Festzelt, danach wird das neue Feuerwehrfahrzeug geweiht, um 13 Uhr finden sich alle anwesenden Musiker auf dem Sportplatz zum Gemeinschaftschor ein und ab 13.45 Uhr findet der farbenfrohe Festumzug mit 100 Vereinen und Gruppen statt. Danach werden im Festzelt die Ergebnisse von den Wertungsspielen bekannt gegeben. (AZ)