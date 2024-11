Die Festtage 2025 in Wattenweiler werfen ihre Schatten voraus

Der Musikverein Wattenweiler feiert sein 180. Jubiläum, gleichzeitig feiert die Freiwillige Feuerwehr Wattenweiler ihr 150-jähriges Bestehen und die Günztalschützen Wattenweiler ihr 100. Gründungsfest. Gefeiert wird vom 19. bis 22. Juni 2025. Im Mai wurde nach ausführlichen Beratungen die Wattenweiler-Festtage Gbr gegründet. Mittlerweile laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren.

Das Programm steht: Am Donnerstag, 19. Juni 2025, finden ab 10 Uhr das 2. Bayerische Landesfeuerwehr Oldtimertreffen und ein Kreativmarkt statt. Am Freitag, 20. Juni 2025, heizen die Dorfrocker und DJ Aviculario im Festzelt den Feiernden ein. Am Samstag, 21. Juni 2025, wird das 16. Schwäbische Böllerschützentreffen mit rund 900 Böllerschützen abgehalten. Fünf Musikkapellen beweisen sich ab 18 Uhr beim Blasmusikcup. Der Höhepunkt ist Sonntag, der 22. Juni, mit dem Festgottesdienst im Festzelt und der Weihe des neuen Feuerwehrfahrzeuges. Am Nachmittag um 13 Uhr geben die Musiker ihr Stelldichein mit dem Gemeinschaftskonzert, um 13.45 Uhr findet ein farbenfroher Festzug mit verschiedenen Musikkapellen, Feuerwehren, Schützen und anderen Vereinen statt. Weitere Informationen findet man im Internet unter www.wattenweiler-festtage.de. (AZ)