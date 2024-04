Wattenweiler

vor 48 Min.

Die Wattenweiler und ihre Leidenschaft „mit Böllerknall und Pulverdampf“

Plus Die Wattenweiler Böllerschützen bereiten für die Jubiläumstage 2025 ein großes Schwäbisches Böllerschützentreffen in Wattenweiler vor.

Von Edith Burkhart-Funk

Besonders auf dem Land engagieren sich immer noch viele Menschen in Ehrenämtern – so wie die Wattenweiler Günztal Böllerschützen. Traditionen und Bräuche stärken die Identität einer Region und das Selbstbewusstsein ihrer Bewohner. Durch die Weitergabe von Traditionen und die Pflege von Bräuchen wird eine menschliche Gemeinschaft zusammengehalten, mit der Zusammengehörigkeit entsteht Heimatgefühl. Bis ins 14. Jahrhundert lässt sich das Böllerschießen in historischen Quellen zurückverfolgen, vermutlich ist es aber noch älter. Es diente der Ehrerbietung, zum Beispiel bei der Begrüßung hoher Adeliger.

Es wurde an bestimmten Festtagen wie Fronleichnam gepflegt, bei besonderen Anlässen wie auch heute noch in Wattenweiler bei Hochzeiten, Geburten, Jubiläen oder bei Beerdigungen etwa eines Mitglieds des Veteranenvereins. Zur Traditionsverbundenheit der Günztalschützen gehört auch, dass sie Tracht tragen. „Natürlich muss das schon die richtige sein, die mittelschwäbische“, lacht die Damenleiterin Sabine Jehle, „deswegen haben wir uns in der Trachtenberatungsstelle in Krumbach intensiv beraten lassen, bevor wir 1991 unsere Trachten beschafft haben“. Ihr Zuhause haben die Böllerschützen, wie der gesamte Schützenverein, im wunderschönen, stattlichen neuen Bürgerheim mit Schießstand im ersten Stock.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

