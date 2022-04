Wattenweiler/Ellzee

Unfall bei Ellzee: Wie gefährlich war der Einsatz der Ersthelfer?

Es war ein schwerer Unfall am Freitagmorgen auf der B16: Zwei Fahrzeuge stießen zwischen Ellzee und Wattenweiler zusammen.

Plus Nachdem Ersthelfer bei einem Unfall auf der B16 eine Frau aus dem Auto retten, brennt der Wagen. So schildert ein Helfer den Einsatz und das empfiehlt die Polizei.

Von Sophia Huber

Wie war das noch mal genau mit der stabilen Seitenlage? Wo misst man eigentlich am besten den Puls? Und wie sollte der Kopf eines Verletzten positioniert werden? Wie wichtig ein solches Wissen in Ausnahmesituationen sein kann, hat ein Unfall am vergangenen Freitagmorgen bei Ellzee gezeigt. Dabei kollidierten zwei Autos auf der B16 zwischen Ellzee und Wattenweiler, eine 25-jährige Fahrerin verletzte sich bei dem Zusammenstoß lebensgefährlich, die andere Autofahrerin erlitt laut Polizei ebenfalls sehr schwere Verletzungen.

