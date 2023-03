Eschentriebsterben an der B16: In Wattenweiler werden Bäume gefällt

Ein Pilz befällt seit Jahren Eschen und lässt Teile der Bäume absterben. Aus Sicherheitsgründen werden demnächst an der B16 bei Wattenweiler Bäume gefällt.

Am Dienstag, 14. März, wird es etwa zwischen 8 und 16 Uhr aufgrund von Baumfällarbeiten im Zuge einer Verkehrssicherung zu kurzen Wartezeiten auf der Ortsdurchfahrt Wattenweiler ( B16) kommen. Das teilt das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Krumbach mit.

Entlang der Straße stehen im Hangbereich zahlreiche Eschen, die durch das Eschentriebsterben befallen sind. Die Krankheit, verursacht durch einen Pilz, lässt die Bäume schnell an Vitalität verlieren, die Baumkrone stirbt von oben her ab. Auch die Wurzeln werden im Verlauf der Krankheit durch den Weißfäule-Pilz geschwächt und reißen ab. So drohen Äste herunter- oder ganze Bäume umzufallen. Bei der zweimal jährlich stattfindenden Baumbeschau wurden die Bäume hinsichtlich der Sicherheit (Standfestigkeit) geprüft und die Entscheidung getroffen, die kranken Bäume zu fällen. So kann weiterhin die Sicherheit für Verkehrsteilnehmende gewährleistet werden. (AZ)