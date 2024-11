Freundschaftsschießen mit dem Patenverein

Am vergangenen Freitag waren die Schützinnen und Schützen vom Schützenverein Hubertus Ellzee zu Gast bei den Günztalschützen in Wattenweiler. Dieses Freundschaftsschießen sollte eigentlich vor 4 Jahren stattfinden, aber es fand sich nie ein Termin. Die beiden Schützenmeister Michael Rittler und Franz Mayer freuten sich über den großen Besuch von 40 Schützeninnen und Schützen im Schützenheim von Wattenweiler. Am Schießstand herrschte, deshalb den ganzen Abend Hochbetrieb, damit jeder 2 Schießserien schießen konnte. Die Ergebnisse können sich sehen lassen: Bei der Jugend errangen: Tobias Hupfauer 84, Bastian Fischer 81, Franziska Vogel 79, Matthias Walter 77, Martin Haller 70, Anna Altstetter 68, Alexander Walter 57, Ben-Luca 40 Ringe. Die 6 besten Tiefschussschützen durften sich aus 6 Sachpreisen aussuchen: Alexander Walter 69.0, Tobias Hupfauer 108.0, Martin Haller 116.2, Franziska Vogel 122.0, Bastian Fischer 220.0 und Anna Altsteter 395,7 Teiler.

In der Schützenklasse trafen: Anton Konrad 91, Xaver Pflaum 90, Thomas Lambacher 88, Andreas Kaiser 87, Jürgen Konrad 87, Erich Lambacher 87, Bernhard Rausch 83, Franz Mayer 82, Aline Jehle 79, Siegfried Lehnert, 79 Ringe. Die 10 besten Blattlschützen durften sich Sachpreise aussuchen. Anita Walter 36.0, Jürgen Konrad 36.8, Erich Lambacher 64.1, Andreas Kaiser 72.1, Xaver Pflaum 113.2, Aline Jehle 114, Thomas Lambacher 128, Anton Konrad 142, Sophie Vogel 143.5 und Martin Botzenhart 178,1 Teiler. Als Dank für die Einladung zu diesem Freundschaftsschießen überreichte Schützenmeister Michael Rittler den Günztalschützen eine Freundschaftsschützenscheibe. (AZ)