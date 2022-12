Wattenweiler

vor 47 Min.

Für diese Krippe sind drei Schnitzer sind am Werk gewesen

Plus Die Glatzmeier-Krippe von Josef Kugler ist ein ganz besonderes Stück. Sie stellt gleichzeitig dar, was in der biblischen Geschichte nacheinander geschehen ist.

Von Heinrich Lindenmayr

Eine Krippe kann so vieles sein: Ein Schaustück, der Stolz einer Familie, ein kunsthandwerklicher Höhepunkt, ein Glaubenszeugnis, ein Freudenquell in der dunklen Jahreszeit. Für die Glatzmeier-Krippe in Wattenweiler gelten all diese Zuschreibungen in besonderem Ausmaß. Noch wichtiger ist für Josef Kugler, den Besitzer der Krippe, was seine Krippe aussagen kann. Man könnte anhand der Krippe einen Teil der Familiengeschichte ausleuchten. Man könnte den Wandel von Zeit und Geschichte demonstrieren. Vor allem aber könnte die Betrachtung der Krippe so manche Predigt ersetzen.

