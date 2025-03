Günztalschützendamen fleißig am Schießstand

Damenleiterin Sabine Jehle lud in den letzten Monaten wieder vier mal die Wattenweiler Schützendamen zum Damenschießen ein, um die Blumenkönigin 2025 zu ermitteln. Insgesamt beteiligten sich 20 Damen auf der Jagd, nach dem besten Blattl´s. Erfreulich war, dass sich in diesem Jahr neue Schützinnen am Schießstand einfanden. Vor wenigen Tage war es nun soweit, die Blumenköniginnen zu küren. Folgende Damen konnten von Damenleiterin Sabine Jehle wieder Blumensträuße in Empfang nehmen. Blumenkönigin 2025 wurde Melina Seidl mit einem 24,2 Teiler, gefolgt von Aline Jehle 48,8 T und Petra Jehle mit einem 80,0 T. die weiteren Platzierungen: 4. Sabine Jehle 88,8 T, 5. Kathrin Jehle 100,9 T, 6. Julia Mader 115,1 T, 7. Theresa Rausch 115,9 T, 8. Luise Konrad 138,8 T 9. Brigitte Konrad 169,5 T, 10. Gertrud Rausch 236,4 T. Das Bild zeigt von links: Sabine Jehle, Aline Jehle, Melina Seidl, Petra Jehle, Franz Mayer. (AZ)

