Hoher Schaden: Fahranfänger prallt in Wattenweiler gegen eine Hauswand

Ein Fahranfänger ist am Ortseingang in Wattenweiler zu schnell unterwegs und macht eine Vollbremsung. Dass er dabei die Kontrolle verliert, hat Folgen.

Ein Fahranfänger hat Freitagnacht am Ortseingang in Wattenweiler einen schweren Unfall verursacht. Er kam von der Kreisstraße GZ 19 und fuhr laut Polizei am Ortseingang mit hoher Geschwindigkeit auf die Einmündung der querenden B16 zu. Der Autofahrer machte eine Vollbremsung, verlor die Kontrolle über das Auto und prallte gegen die angrenzende Hauswand.

Fahranfänger macht Vollbremsung und fährt in Hauswand in Wattenweiler

Alle drei Personen in dem Auto wurden leicht verletzt. Am Auto entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, der Sachschaden am Haus beträgt ungefähr 20.000 Euro. (AZ)