Pkw kollidiert in Wattenweiler mit Betonpfosten, Fahrer flieht

Pkw-Fahrer entfernt sich unerlaubt von der Unfallstelle, nachdem er in Wattenweiler in einen Betonpfosten gefahren ist. Eine weitere Unfallflucht gibt es in Krumbach.

Am Samstag fuhr gegen 14 Uhr ein Pkw die Wattenweiler Dorfstraße entlang, kam hierbei nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte im Anschluss mit einem Zaun und einem Betonpfosten. Anschließend flüchtete der Pkw-Fahrer in Richtung Ichenhausen von der Unfallstelle.

Das Unfallgeschehen hatten Zeugen beobachtet. An der Halteranschrift konnten das beschädigte Fahrzeug, ein 35-Jähriger und eine 46-Jährige angetroffen werden. Beide Personen gaben an, dass die 46-Jährige zum Unfallzeitpunkt gefahren sei. Da Zweifel an der Fahrereigenschaft bestanden, ermittelte die Polizei weiter und stellte einen 25-jährigen Mann als tatsächlichen Unfallfahrer fest. Diesen erwartet nun ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort, den 35-Jährigen und die 46-Jährige je ein Verfahren wegen Strafvereitelung.

Zwei Autos stoßen in Krumbach an den Seitenspiegeln zusammen

Laut Polizei kam es im Stadtgebiet von Krumbach zu einer weiteren Unfallflucht. Am Krumbacher Stadtgarten auf Höhe des ÜWK touchierten sich am Donnerstag, gegen 7.45 Uhr zwei Pkw mit den Außenspiegeln. Nachdem der 69-jährige Fahrer eines Audis anhielt, um sich mit dem anderen Beteiligten um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr dieser laut Polizei ohne anzuhalten in Richtung Stadtmitte davon. Der 69-Jährige konnte weder zum Pkw noch zum unbekannten Fahrer etwas angeben. Der Pkw müsste allerdings am linken Außenspiegel beschädigt sein. Personen, die diesen Unfall beobachten konnten oder einen Hinweis auf ein am linken Außenspiegel beschädigtes Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Krumbach, Telefon 08282/9050, zu melden. (AZ)