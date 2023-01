Mann aus Wattenweiler verliert 2000 Euro durch Betrug per Messenger

Über 2000 Euro verliert ein Geschädigter in Wattenweiler durch eine Betrugsmasche über einen Messengerdienst. Dabei ist auch ein ausländisches Konto im Spiel.

Wie die Polizei erst jetzt mitteilt, bekam am Dienstag ein 66-jähriger Mann eine Nachricht über WhatsApp von einem angeblichen Angehörigen. In der Folge kam es zu einer Geldforderung in Höhe von über 2000 Euro, welche schließlich auch an ein ausländisches Konto überwiesen wurde. Die Ermittlungen dauern hier noch an. In den letzten Tagen meldeten sich diesbezüglich auch mehrere Mitteiler auf der Polizei in Krumbach, die ebenfalls Nachrichten von angeblichen Angehörigen erhielten, die um Kontaktaufnahme auf einer neuen Nummer baten. Im Zuge solcher Kontaktaufnahmen kommt es dann in der Regel zu Bitten um Geldüberweisungen, warnt die Polizei vor der inzwischen weit verbreiteten Masche. (AZ)