Neuer Erholungsbereich lädt am Günzufer zum Verweilen ein

Ein Platz zum Verweilen ist am Günzufer in Wattenweiler entstanden. Der Markt Neuburg an der Kammel hat gemeinsam mit der LAG Donautal-Aktiv und der LEW das Ufer im Rahmen des LEADER-Projekts „Flusslandschaften in Schwaben erleben 2.0“ aufgewertet. Am Freitag wird das Projekt offiziell eingeweiht. Das Günzufer wurde verbreitert, der bestehende Weg verlegt. Eine Böschungssicherung mit Wasserbausteinen sorgt dauerhaft für Stabilität und verringert die Erosion. Neue Sitzsteine laden zum Verweilen ein – ob nach einer Radtour oder einem Spaziergang. Zudem ermöglicht eine neu gebaute Böschungstreppe künftig die sichere Entnahme von Löschwasser. Damit ist auch die Feuerwehr besser auf Einsätze vorbereitet. Das Projekt konnte umgesetzt werden, weil Markus Schick aus Wattenweiler private Flächen eigens hierfür erworben und zur Verfügung gestellt hat.

