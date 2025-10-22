Neuwahlen beim SV Wattenweiler

Obwohl es beim SV Wattenweiler seit zwei Jahren keine eigene Herrenmannschaft mehr gibt und die Jugendzahlen rückläufig sind, bleibt der Verein mit seinen 376 Mitgliedern (sechs weniger als im Vorjahr) lebendig. Großen Zuspruch erfahren die Damengymnastikgruppe unter Leitung von Josefine Komm und die beiden Yogagruppen von Janette Wagner, die regelmäßig sehr gut besucht sind. Auch im Bereich Infrastruktur tat sich einiges: Nach einem Wasserschaden am Anbau des Sportheims, der dank Versicherung vollständig ersetzt wurde, steht nun eine größere Investition an – die Erneuerung der Heizungsanlage mit Wärmepumpe. Zudem soll der Tennisplatz künftig vom Hundeverein „Crazy Dogs“ aus Waldstetten genutzt werden – ein entsprechender Pachtvertrag über fünf Jahre ist bereits in Vorbereitung.

Neben den sportlichen Aktivitäten prägten auch zahlreiche Aktionen (teilweise mit dem Bürgerverein zusammen) das Vereinsjahr, darunter die Schrottsammlung, das Leeren der Kanalschächte, die Nikolausfeier sowie der erstmals durchgeführte Christbaumverkauf. Besonders positiv blickte Greiner auf die Wattenweiler Festtage zurück, bei denen viele Vereinsmitglieder tatkräftig mithalfen. „Das hat wieder einmal gezeigt, wie gut der Zusammenhalt im Dorf funktioniert“, lobte der Vorsitzende. Im Rahmen der Versammlung standen auch Neuwahlen auf der Tagesordnung. Für ein weiteres Jahr wurden Peter Greiner als 1. Vorsitzender und Peter Wagner als 2. Vorsitzender im Amt bestätigt. Ebenfalls wiedergewählt wurden Milena Dopfer und Viktoria Farion als Abteilungsleiterinnen Frauenfußball, Marina Rueß als Kassiererin sowie Marina und Sarah Bisle als Schriftführerinnen. Das Team der Beisitzer wurde um fünf engagierte Mitglieder erweitert. Gewählt wurde außerdem Markus Miller, der den Sportverein künftig im Bürgerverein vertritt. Aus der Vorstandschaft ausgeschieden ist Evi Zimbelmann. Peter Greiner dankte ihr für ihren langjährigen Einsatz.

