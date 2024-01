Wattenweiler

12:30 Uhr

Sie böllern für den Frieden in Wattenweiler

Plus Beim Gauböllerschützentreffen in Wattenweiler am Sebastianstag wurde ein lautstarkes Signal für den Frieden auf der ganzen Welt gesetzt. Wie das vostatten ging.

Von Dieter Jehle

So mancher Wattenweiler Bürger dürfte am Samstagabend aufgeschreckt sein. Rund 50 Böllerschützen und drei Kanoniere aus zehn Vereinen trafen sich zum traditionellen Gauböllerschießen zu Ehren des Heiligen Sebastian im Günztaldorf. Sie schossen unter dem Kommando von Gauböllerreferent Anton Wiest mehrere Salven in unterschiedlichen Formaten in den Wattenweiler Nachthimmel.

Der Gauböllerreferent Anton Wiest schwebte über dem Schützentreffen in Wattenweiler

Über den Böllerschützen „schwebend“ hatte Wiest auf einer von einem Traktor angehobenen Plattform einen Überblick über das Schießgelände. Die Böllerschützen hatten sich auf der östlichen und südlichen Seite des Wattenweiler Bürgerheimes auf einer Reihe aufgestellt und warteten auf die Befehle. „Böllerschützen Achtung“. Bei diesem Signal nahmen die Böllerschützen Blickkontakt zum Böllerreferenten auf. Danach hieß es „Böller laden!“ Jetzt wurden die Böller mit Pulver geladen und der Ladestock bis zum Anschlag in das Rohr geschoben. Es folgte „Böller verdämmen“. Das Böllerpulver wurde mit dem Ladestock und dem Ladehammer verschlossen. „Zünder setzen“. Bei diesem Signal setzten die Böllerschützen den Hahn in die Laderaste und setzten das Zündhütchen. „Spannt den Hahn“ hieß es in der Folge.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

