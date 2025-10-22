SV Wattenweiler wählt seine Vorstandschaft neu

Zur 78. ordentlichen Jahreshauptversammlung des Sportvereins Wattenweiler begrüßte 1. Vorsitzender Peter Greiner zahlreiche Mitglieder sowie Ehrengäste im Bürgerheim. In seinem Rückblick zeigte sich der Vorsitzende sehr zufrieden: Der SV Wattenweiler könne auf ein ereignisreiches und sportlich erfolgreiches Jahr zurückblicken. Die vielen Aktivitäten und sportlichen Leistungen zeigten, dass der SV Wattenweiler auch ohne eigene Herrenmannschaft weiterhin ein lebendiger und vielfältiger Verein ist.

Besonders erfreulich verlief das Jahr für die Damenabteilung: Nach dem Abstieg in die Bezirksliga Süd gelang der ersten Damenmannschaft auf Anhieb der Wiederaufstieg in die Bezirksoberliga. Mit einem beeindruckenden Torverhältnis von 71:9 und nur zwei Niederlagen sicherte sich das Team souverän die Meisterschaft. In der laufenden Saison mussten die Spielerinnen zwar zuletzt einige Rückschläge hinnehmen, doch unter Trainer Franz Dankel bleibt das klare Ziel der Klassenerhalt in der Bezirksoberliga. Auch die zweite Damenmannschaft zeigte starke Leistungen und beendete die vergangene Saison auf dem zweiten Platz der Kreisliga. Unter dem neuen Trainerduo Bernhard Mayer (ehemaliger Trainer der Mädchen) und Martin Ziegler führt sie aktuell mit 18 Punkten aus sechs Spielen die Tabelle der Kreisliga an – die Herbstmeisterschaft ist in greifbarer Nähe.

Im Sommer beteiligte sich die Damenmannschaft wieder am Ferienprogramm der Marktgemeinde Neuburg. Beim beliebten Mädelstag des SV Wattenweiler erlebten 17 Mädchen einen sportlich-kreativen Nachmittag mit Schnitzeljagd, Sportbeutel bemalen und natürlich jeder Menge Fußball. Dieses Event kommt auch der Mädchenmannschaft des Sportvereins zugute, die in der vergangenen Saison einen soliden fünften Platz belegte. Auch in dieser Saison ist die Mannschaft wieder als Kleinfeldteam mit neun Spielerinnen pro Team gemeldet und wird von Markus Steidle trainiert. Sie belegen aktuell nach fünf Spieltagen den dritten Tabellenplatz.

