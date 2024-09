Wallfahrtskirche bröckelt: Maria Eich wegen Sicherheitsrisiko geschlossen

Die Katholische Wallfahrtskirche Maria Feldblume, auch Maria Eich genannt, in Wattenweiler ist nicht mehr zugänglich. Die Ursache sind massive Risse in der Sakristei sowie Risse und starke Verformungen an der Empore. „Auf Anraten des bischöflichen Ordinariats waren wir aus Sicherheitsgründen gezwungen, die ‚Wallfahrt‘ bis auf Weiteres zu schließen“, erklärt Kirchenpfleger Hans-Peter Hartmann.

Dieter Jehle