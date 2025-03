Zweiter Infotag zu den Wattenweiler Festtagen 2025

Josef Wagner der Sprecher des Festausschusses hat wieder eine informative Präsentation für diesen Abend erststellt. Wie bereits in der Öffentlichkeit schon mehrmals kundgetan, werden an den Feiertagen ab dem 19. Juni vier Höhepunkte stattfinden. Beginnen wird der Feuerwehrverein am Fronleichnamstag, mit dem zweiten Bayerischen Landesfeuerwehr-Oldtimertreffen, über 200 verschiedene Feuerwehr Oldtimerfahrzeuge und andere Oldtimer, welche sich ab 10 Uhr in den Straßen des Hasenberg positionieren. Am Freitag, ist Partyabend, hier beginnt um 19 Uhr der DJ Aviculario, die Gäste mit mit heißer Musik auf das Auftreten der Dorfrocker vorzubereiten. Am Samstag, treffen sich ca. 600 Böllerschützinnen und Böllerschützen um am 16. Schwäbischen Böllerschützentreffen teilzunehmen. Die Schützenmeister Franz Mayer und Bernhard Rausch arbeiten mit Hochdruck daran, den Schützinnen und Schützen einen erfolgreichen Tag zu ermöglichen. Unter dem Motto: Es werde das Günztal erwachen, werden die Teilnehmer ab 14 Uhr fünf verschiedene Salut´s von der Reihe bis zum Salut aller Schützen böllern. Am Abend um 18 Uhr beginnt das 50. Bezirksmusikfest des ASM – Tisogau Krumbach, die Vorstände haben auch hier wieder verschiedene Höhepunkte zusammengetragen. So wird am Samstagabend der 1. Wattenweiler Blasmusikcup, mit fünf Musikkapellen aus dem Landkreis, stattfinden. Am Sonntag gibt es Blasmusik pur, begonnen wird mit der Festmesse im Festzelt und anschließend wird der neue Mannschaftswagen der FFW Wattenweiler eingeweiht. Ab 13:00 Uhr finden sich die Musiker zum Gemeinschaftschor auf dem Sportplatz ein. Um 14 Uhr findet der lange und farbenfrohe Festumzug statt. Nach dem Festprogramm ging es weiter mit den Einsatzplänen für Zeltbau, Küche, Ausschank, Kaffee-Kuchen, Bar, Kasse, und Sicherheitspersonal. Zuletzt wurde noch der Termin für die Wertungsspiele am 27. April 2025 und des Festaktes am 10. Mai vorgestellt. Zwischen diesen Terminen wird der nächste Info-Abend stattfinden. (AZ)

