Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Mittelschwäbischen Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Krumbach
Icon Pfeil nach unten

Wer hat die Unfallflucht am Ärztehaus in Krumbach beobachtet?

Krumbach

Wer hat die Unfallflucht am Ärztehaus in Krumbach beobachtet?

Am Freitag wurde ein grauer VW Caddy auf dem Parkplatz im Gesundheitsweg angefahren. Die Polizei Krumbach sucht nun nach Zeugen.
    • |
    • |
    • |
    Der 59-Jährige hat nun einen Schaden an der linken Fahrzeugseite. Die Polizei Krumbach sucht den oder die Verantwortlichen.
    Der 59-Jährige hat nun einen Schaden an der linken Fahrzeugseite. Die Polizei Krumbach sucht den oder die Verantwortlichen. Foto: Guido Kirchner, dpa (Symbolbild)

    Kein Zettel oder sonstige Nachricht hinterlassen: Laut Polizeibericht hat es am Freitag zwischen 11 und 11.25 Uhr eine Unfallflucht auf dem Parkplatz beim Ärztehaus im Gesundheitsweg in Krumbach gegeben. Ein grauer VW Caddy parkte hier, als das Auto von einem unbekannten Fahrzeug angefahren wurde.

    Ein grauer Caddy parkte am Ärztehaus im Gesundheitsweg in Krumbach

    Als der 59-jährige Geschädigte zum Caddy zurückkehrte, musste er feststellen, dass sein Auto an der linken Fahrzeugseite beschädigt war. Der Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro dürfte beim Ein-, oder Ausparken entstanden sein. Der Fahrer oder die Fahrerin hat jedoch keinen Hinweis hinterlassen. Zeugen, welche Hinweise zu dieser Unfallflucht geben können, sollen sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter der Telefonnummer 08282/905111 melden. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden