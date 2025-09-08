Wer hat die Unfallflucht am Ärztehaus in Krumbach beobachtet?

Kein Zettel oder sonstige Nachricht hinterlassen: Laut Polizeibericht hat es am Freitag zwischen 11 und 11.25 Uhr eine Unfallflucht auf dem Parkplatz beim Ärztehaus im Gesundheitsweg in Krumbach gegeben. Ein grauer VW Caddy parkte hier, als das Auto von einem unbekannten Fahrzeug angefahren wurde.

Ein grauer Caddy parkte am Ärztehaus im Gesundheitsweg in Krumbach

Als der 59-jährige Geschädigte zum Caddy zurückkehrte, musste er feststellen, dass sein Auto an der linken Fahrzeugseite beschädigt war. Der Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro dürfte beim Ein-, oder Ausparken entstanden sein. Der Fahrer oder die Fahrerin hat jedoch keinen Hinweis hinterlassen. Zeugen, welche Hinweise zu dieser Unfallflucht geben können, sollen sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter der Telefonnummer 08282/905111 melden. (AZ)