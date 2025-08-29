Icon Menü
Krumbach

Wer hat einer 36-Jährigen in Krumbach den Geldbeutel aus der Handtasche gestohlen?

Einer 36-Jährigen wurde während eines kurzen Aufenthalts in einer Schnellgaststätte der Geldbeutel aus der Handtasche gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.
    Der Dieb klaute den Geldbeutel aus der Handtasche, die auf einem Stehtisch stand. Foto: Anne Wall, dpa (Symbolbild)

    Am Donnerstag hat ein Dieb eine 36-Jährige in Krumbach dreist beklaut: Wie die Polizei mitteilt, befand sich die Besitzerin in der Zeit von 13.45 bis 14 Uhr in einer Schnellgaststätte in der Michael-Faist-Str. und stellte ihre Handtasche nach dem Bezahlen hinter sich auf einem Stehtisch ab.

    Die 36-Jährige stellte ihre Handtasche auf einen Tisch in einem Krumbacher Imbiss

    In der Handtasche befand sich auch ihr Geldbeutel. Als sie die Schnellgaststätte verließ, musste sie feststellen, dass ihr Portemonnaie weg war. Der Vermögensschaden wurde von der Polizei mit etwa 40 Euro angegeben. Zeugen, welche Hinweise zu diesem Diebstahl geben können, sollen sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter der Telefonnummer 08282/905111 melden. (AZ)

