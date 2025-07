Werbegemeinschaft will Krumbach weiter wachsen lassen

Lange Frühlingsnacht, Europawoche, Kerzennacht und Plätzlesmarkt: Die Werbegemeinschaft Krumbach hat dieses Jahr wieder einen proppevollen Terminkalender. Events und Veranstaltungen sollen Kundinnen und Kunden in die Stadt locken und das Einkaufen in der Stadt zu einem Erlebnis machen. Was viele nicht wissen: Hinter der Organisation dieser Ereignisse das ganze Jahr über steckt eine ganze Menge Arbeit. Und die machen die Mitglieder der Werbegemeinschaft komplett ehrenamtlich.

