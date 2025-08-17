In Westschwaben wird fleißig gegründet

Trotz konjunktureller Krise starten viele Menschen in die Selbstständigkeit. Das geht aus den Zahlen der IHK hervor. Besonders in Westschwaben, also den Landkreisen Günzburg und Neu-Ulm, spricht die Kammer von einem stabilen Niveau an Neugründungen.

Mit Ausnahme des Corona-Jahres 2021 erreicht Bayerisch-Schwaben damit den höchsten Wert an Gewerbeanmeldungen in den vergangenen zehn Jahren, heißt es dazu in einer Pressemitteilung der IHK. Der damalige Ausschlag sei laut IHK-Expertin Karin Bräuer vor allem auf Sondereffekte zurückzuführen gewesen: „Viele Menschen haben im Nebenerwerb ein Gewerbe begonnen – aus Sorge um ihren Arbeitsplatz oder zur finanziellen Absicherung. Heute machen sich dagegen zunehmend Chancengründer in unserer Region auf den Weg“, berichtet Bräuer über das aktuelle Gründungsgeschehen. „Das sind Menschen, die trotz multipler konjunktureller Risiken den Wunsch verfolgen, sich beruflich neu zu orientieren, Chancen zu ergreifen und der eigenen Geschäftsidee nachzugehen." Viele gründen zunächst im Nebenerwerb, um zu testen, ob ihre Idee auch tragfähig ist.

Stabiler Anstieg der Gründungen in Westschwaben trotz Krisen – IHK-Expertin berichtet

In Westschwaben wurden 2024 insgesamt 2170 neue Gewerbeanmeldungen registriert – zehn weniger als im Vorjahr. Damit bleibt das Anmeldeniveau nahezu konstant. Besonders deutlich fällt das Gründungssaldo aus: Mit 358 mehr An- als Abmeldungen liegt der Wert um 29 Prozent über dem Vorjahr. Die IHK Schwaben sieht darin ein Zeichen für die Stabilität der regionalen Unternehmenslandschaft.

Während die Zahl der Gewerbeanmeldungen in Bayern 2024 leicht zurückging, bleibt Bayerisch Schwaben auf Wachstumskurs. „Eine entscheidende Rolle spielt, dass wir in der Region über ein gut funktionierendes Ökosystem verfügen, in dem Akteure wie Hochschulen und Gründerzentren eng vernetzt sind“, erklärt Karin Bräuer. Die IHK Schwaben und zahlreiche Partner haben ein umfassendes Netz an Beratungs- und Unterstützungsangeboten aufgebaut, das vielen Gründungswilligen unter die Arme greift und jungen Start-ups viel Gelegenheit zur Sichtbarkeit und zum Austausch untereinander bietet.

Stabile Gründungszahlen in Westschwaben: IHK-Expertin sieht Chancen für Gründerinnen.

Die Zahl der Beratungsgespräche bei der IHK Schwaben bleibt auf hohem Niveau – auch wenn sich zuletzt ein leichter Rückgang abzeichnet. Besonders gefragt ist das Angebot weiterhin bei Interessierten aus dem Dienstleistungs- und Handelssektor. Auffällig ist der wachsende Anteil von Frauen: Rund 40 Prozent der Beratungsgespräche werden inzwischen mit Gründerinnen geführt – Tendenz steigend. Auch Menschen mit Migrationshintergrund nutzen das IHK-Angebot überdurchschnittlich häufig. „Sie kommen meist gut vorbereitet in die Beratung und bringen tragfähige Geschäftsideen mit“, sagt IHK-Expertin Karin Bräuer. (AZ)









