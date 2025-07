Abschlusskonzert des 2. Klavierforums Wettenhausen

Seit die Pianistin Birgit Nerdinger dem Kloster Wettenhausen vor zwei Jahren zwei Konzertflügel als kostenlose Leihgabe zur Verfügung gestellt hatte, lag die Idee einer Nutzung dieser Instrumente für Fortbildungskurse nahe. So wurde schon im vergangenen Jahr in den Räumen des Klosters erstmals das „Klavierforum Wettenhausen“ initiiert, das nun erfolgreich fortgesetzt wurde. Zu dem Workshop „Technik und Interpretation“ hatten sich fortgeschrittene Schüler, Klavierpädagogen sowie interessierte Hobbymusiker aus den Landkreisen Günzburg und Dillingen sowie aus ganz Deutschland und der Schweiz angemeldet. Besonderheit dieser Kurse ist die Erarbeitung spezieller Klavierübungen. Als Expertin der Lehre von den Professoren Peter Feuchtwanger und Günter Reinhold hat sie diese in einem Lehrbuch dokumentiert. Den Abschluss des 2. Klavierforums bildete ein Konzert im Kaisersaal des Klosters. Dabei präsentierten sich die Teilnehmerinnen mit anspruchsvollen Klavierwerken und konnten dabei die Früchte der im Kurs gewonnenen Erfahrung eindrucksvoll hörbar machen. Den Schlusspunkt dieser musikalischen Impressionen setzte die Kursleiterin Birgit Nerdinger zusammen mit der Pianistin Olga Kunz mit vierhändigen Werken. Mit Virtuosität und perfektem Zusammenspiel erklangen „Legenden“ von Antonín Dvořák und Mili Balakirev sowie „Russische Weisen und Tänze“ von Serge Bortkiewicz.

