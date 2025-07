Musikverein Behlingen-Ried begeistert in Wettenhausen

Ein Abend voller musikalischer Höhepunkte, mitreißender Rhythmen und begeistertem Publikum: Am Samstag, den 29. März, fand in der Mehrzweckhalle Wettenhausen die „Hitparade der Blasmusik“ statt. Insgesamt 15 Stücke standen auf dem Programm, von traditionellen Märschen über beschwingte Polkas bis hin zu mitreißenden modernen Hits. Durch den Abend führte gekonnt und unterhaltsam Janna Neumann, die das Publikum mit Charme durch das Programm begleitete. Besonders spannend wurde es am Ende des Abends, als das Publikum die drei beliebtesten Stücke des Abends wählte. Diese wurden nochmals zum Besten gegeben, nachdem die Platzierungen bekannt gegeben wurden. Den dritten Platz belegte der schwungvolle Klassiker „Kannst du Knödel kochen“ von Karel Vacek, mit charmanter Gesangsdarbietung von Peter Weilbach und David Holl. Der zweite Platz ging an den dynamischen „Maxglaner Zigeunermarsch Reloaded“ von Christoph Zellhofer, der mit seiner energiegeladenen Interpretation überzeugte. Den ersten Platz und damit den Publikumssieg sicherte sich schließlich der weltbekannte Hit „Sweet Caroline“ von Neil Diamond, gesungen von Peter Weilbach, der mit seiner Darbietung für Gänsehautmomente sorgte. Auch die weiteren Titel sorgten für beste Unterhaltung. Von Klassikern wie dem „Handwerkermarsch“ von Hannes Guggenmos über die gefühlvolle „Sorgenbrecher Polka“ von Norbert Gälle bis hin zu modernen Arrangements wie „Let Me Entertain You“ von Robbie Williams war für jeden Geschmack etwas dabei. Nach dem letzten Siegertitel endete der Abend mit begeistertem Applaus des Publikums. Die Hitparade der Blasmusik in Wettenhausen war ein voller Erfolg und bleibt sicher noch lange in bester Erinnerung. Ein herzliches Dankeschön gilt allen Musikerinnen und Musikern sowie dem Publikum, das diesen Abend zu einem besonderen Erlebnis machte.

