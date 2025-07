Live am Marktplatz ist abgesagt

Pech hat die Band Mayday, die bereits am 19. Juli bei Live am Marktplatz in Krumbach auftreten sollte. Ihr auf Samstag, 26. Juli, verschobener Auftritt, kann wieder nicht stattfinden. „Die Wetterprognosen sind so schlecht, dass wir uns bereits heute entschlossen haben, die Veranstaltung abzusagen“, sagte Max Behrends als Vertreter der Veranstalter am Donnerstag im Gespräch mit der Redaktion. (AZ)

