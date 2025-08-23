Icon Menü
Widersprüche vor Gericht: Was geschah wirklich in der dunklen Ecke?

Landkreis Günzburg

Ein 36-Jähriger soll einen 17-Jährigen zu Oralsex gezwungen haben. Doch Erinnerungslücken vor dem Amtsgericht Memmingen erschweren die Wahrheitsfindung.
Von Mira Herold-Baer
    Im Gerichtssaal sehen sich der mittlerweile 38-jährige Angeklagte und der 19-Jährige zum ersten Mal nach dem Übergriff wieder. Beiden fällt es schwer, über das Erlebte zu reden.
    Im Gerichtssaal sehen sich der mittlerweile 38-jährige Angeklagte und der 19-Jährige zum ersten Mal nach dem Übergriff wieder. Beiden fällt es schwer, über das Erlebte zu reden. Foto: David-Wolfgang Ebener, dpa (Symbolbild)

    Es ist bereits dunkel, als der damals 17-Jährige und der 36-Jährige an jenem Mittwochabend im September 2023 nebeneinander auf einer Bank sitzen. Der Jüngere hat Cannabis konsumiert, der Ältere Alkohol getrunken – viel Alkohol, wie ein später durchgeführter Test zeigen wird: laut Polizei etwa 2,5 Promille. Die beiden verstehen sich, finden sich sympathisch. Irgendwann machen sie sich auf den Weg zur Wohnung des 36-Jährigen, die im nördlichen Landkreis Günzburg nur wenige Meter entfernt liegt. Doch was genau ab diesem Moment geschieht, bleibt trotz mehrerer Zeugenaussagen vor dem Amtsgericht Memmingen unklar. Woher stammten die Rötungen am Hals des 17-Jährigen? Rannte er am Ende weg oder liefen beide zusammen zurück?

