Zweckverband schafft Wohnraum: Klinikstandort Krumbach gestärkt

Unter dem Projektnamen „Maximilians am See“ sind in Krumbach drei Mehrfamilienhäuser mit Satteldächern mit insgesamt 29 Wohnungen entstanden. Der Zweckverband Wohnungsbau Landkreis Günzburg kaufte Haus B, das neun Wohnungen zwischen 57 und 68 Quadratmetern beinhaltet. Bereits seit Mitte des Jahres sind alle Wohnungen bezugsfertig und vermietet – überwiegend an Pflegekräfte. Damit ist ein wichtiges Wohnbauprojekt des Zweckverbands Wohnungsbau abgeschlossen.

Die Wohnungen dienen der Zukunftssicherung der Kreiskliniken Günzburg-Krumbach

„Mit diesem Wohnbauprojekt schaffen wir nicht nur attraktiven Wohnraum, sondern leisten auch einen wichtigen Beitrag zur Zukunftssicherung unserer Kreiskliniken“, sagt Landrat Hans Reichhart, der zugleich Verbandsvorsitzender ist. „Gute Arbeitsbedingungen und die Möglichkeit, bezahlbar in Kliniknähe zu wohnen, machen den Standort Krumbach langfristig attraktiv. Unser Ziel ist es auch, die Menschen unterstützen, die täglich wichtige Arbeit für unsere Region leisten.“

Der Zweckverband Wohnungsbau Landkreis Günzburg wurde im Jahr 2022 gegründet. Hintergrund des Engagements des Landkreises ist der bestehende Bedarf an bezahlbarem Wohnraum, von dem insbesondere Pflegekräfte, Bedienstete des Landkreises, aber auch Personen, die bestimmte Einkommensgrenzen nicht überschreiten, profitieren sollen. Mitglieder des Zweckverbandes sind neben dem Landkreis Günzburg die Stadt Leipheim sowie die Gemeinden Burtenbach, Bubesheim und Offingen.

Auch Leipheim, Burtenbach, Bubesheim und Offingen beteiligen sich

Insgesamt wurden rund 3,5 Millionen Euro in das Projekt investiert, wie das Landratsamt mitteilt. Gebaut wurde durch die Firma Abenstein. Die Finanzierung des Projekts erfolgte über das Kommunale Wohnraumförderprogramm, ein gemeinsames Förderprogramm des Freistaats Bayern und der Bayerischen Landesbodenkreditanstalt (BayernLabo). Rund zehn Prozent der Gesamtkosten brachte der Zweckverband als Eigenkapital ein. 60 Prozent wurden über ein zinsgünstiges Darlehen der BayernLabo finanziert, während 30 Prozent als Zuschuss vom Freistaat Bayern gewährt wurden. (AZ)