Wie Heidi Stricker mit Spenden Krumbachs lebensrettenden CT ermöglichte

Krumbach

Aus Trauer wurde Tatkraft: Die Frau hinter Krumbachs Computertomografen

Vor 25 Jahren brachte Heidi Stricker durch eine außergewöhnliche Spendenaktion Hightech-Medizin in ihre Heimatstadt und machte die Klinik Krumbach fit für die Zukunft.
Von Oliver Wolff
    Heidi Stricker ist die Initiatorin der Spendenaktion für den ersten Computertomografen in Krumbach. Ihr herausragendes Engagement ist bis heute spürbar.
    Heidi Stricker ist die Initiatorin der Spendenaktion für den ersten Computertomografen in Krumbach. Ihr herausragendes Engagement ist bis heute spürbar. Foto: Peter Bauer (Archiv) / Oliver Wolff

    Es ist Mitte September, vor 25 Jahren, als in der Klinik Krumbach ein Computertomograf (CT) zum ersten Mal in Betrieb ging. Ein Gerät, das seitdem zahlreiche Menschenleben gerettet hat, weil es schnelle und präzise Diagnosen ermöglichte – und das es ohne eine Frau vielleicht nie gegeben hätte: Heidi Stricker. Heute ist sie 88 Jahre alt und gibt sich bescheiden. Die Krumbacherin redet nicht gerne über ihre außergewöhnliche Leistung. Ihre Geschichte hängt mit einem persönlichen Schicksalsschlag zusammen.

