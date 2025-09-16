Aus Trauer wurde Tatkraft: Die Frau hinter Krumbachs Computertomografen

Es ist Mitte September, vor 25 Jahren, als in der Klinik Krumbach ein Computertomograf (CT) zum ersten Mal in Betrieb ging. Ein Gerät, das seitdem zahlreiche Menschenleben gerettet hat, weil es schnelle und präzise Diagnosen ermöglichte – und das es ohne eine Frau vielleicht nie gegeben hätte: Heidi Stricker. Heute ist sie 88 Jahre alt und gibt sich bescheiden. Die Krumbacherin redet nicht gerne über ihre außergewöhnliche Leistung. Ihre Geschichte hängt mit einem persönlichen Schicksalsschlag zusammen.

