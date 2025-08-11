Wie für Hitze und Starkregen vorsorgen? „Gibt Grundstücke, da würde ich keinen Keller machen“

Erst Ende Juli hat Krumbach ein Unwetter überrascht. Kurzzeitig regnete es 20 Liter pro Quadratmeter, Straßen waren überflutet und auch einige Keller standen unter Wasser. Neben Hitzewellen zählt Starkregen zu jenen Ereignissen, die durch die Erderwärmung in Zukunft häufiger auftreten könnten, sagen Wissenschaftler. Und oft treffen sie eben Hausbesitzer. Können sich Häuslebauer heute schon darauf vorbereiten? Welche Vorkehrungen sind sinnvoll? Wir haben bei Martin Büchele, Architekt aus Krumbach, nachgefragt.
