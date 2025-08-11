Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Mittelschwäbischen Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Krumbach
Icon Pfeil nach unten

Wie kann man beim eigenen Haus für Hitze und Starkegen vorsorgen? Architekt aus Krumbach gibt Tipps

Krumbach

Wie für Hitze und Starkregen vorsorgen? „Gibt Grundstücke, da würde ich keinen Keller machen“

Werden Klimaanlagen zum Standard? Architekt Martin Büchele erklärt, was Häuslebauer beim Schutz vor Hitze und Starkregen beachten können. Von einer Sache rät er ab.
Von Philipp Nazareth
    • |
    • |
    • |
    Eine Wärmepumpe kann im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden, erklärt Architekt Martin Büchele aus Krumbach.
    Eine Wärmepumpe kann im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden, erklärt Architekt Martin Büchele aus Krumbach. Foto: Jan Woitas, dpa (Symbolbild)

    Erst Ende Juli hat Krumbach ein Unwetter überrascht. Kurzzeitig regnete es 20 Liter pro Quadratmeter, Straßen waren überflutet und auch einige Keller standen unter Wasser. Neben Hitzewellen zählt Starkregen zu jenen Ereignissen, die durch die Erderwärmung in Zukunft häufiger auftreten könnten, sagen Wissenschaftler. Und oft treffen sie eben Hausbesitzer. Können sich Häuslebauer heute schon darauf vorbereiten? Welche Vorkehrungen sind sinnvoll? Wir haben bei Martin Büchele, Architekt aus Krumbach, nachgefragt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden