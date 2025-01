Streit um Sechsfamilienhaus: Legt sich der Bauausschuss zurecht quer?

Ohne Frage: Die Wohnungsnot ist groß. Nicht nur in der Stadt Thannhausen, sondern im ganzen Landkreis Günzburg. Wohnungsinserate gibt es wenige, sei es in Zeitungen, Anzeigenblättern oder auch im Internet. Gibt es Besichtigungstermine für Wohnungssuchende, so reiht man sich als Interessent oft in eine lange Schlange an Mitbewerbern ein. Vor diesem Hintergrund ist doch jedes Bauvorhaben, das Platz für mehr als eine Familie schafft, zu begrüßen. Trägt es doch zur Linderung dieser Situation bei.

