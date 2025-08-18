Frage der Woche: Wie schützen Sie Ihre Haut vor der Sonne?

Die hohen Temperaturen, der blaue Himmel und die strahlende Sonne locken in diesen Tagen viele Menschen ins Freie: zum Eisessen in die Stadt, zum Entspannen in grünen Parkanlagen oder zum Plantschen ins Freibad. So lässt sich der Sommer richtig genießen, oder? Vorausgesetzt, man achtet auf ausreichend Sonnenschutz. Denn ohne Eincremen kann das Sonnenbaden schnell zum Verhängnis für unsere Haut werden. Die UV-Strahlung kann kurzfristig zu einem lästigen Sonnenbrand führen. Langfristig kann sie unserer Haut schaden. Dermatologen mahnen immer wieder, ausreichend Sonnenschutz aufzutragen. Wie ernst nehmen Sie dieses Thema?

Freibadbesuch: Wie schützen sich die Menschen im Landkreis Günzburg vor der Sonne?

Das wollen wir in unserer aktuellen Frage der Woche wissen. Wie schützen Sie ihren Körper im Sommer vor der Sonne? Inzwischen gibt es den Sonnenschutz in verschiedensten Varianten in der Drogerie zu kaufen – als Creme, Milch oder Spray. Worauf fällt Ihre Wahl? Wichtig ist zudem der passende Lichtschutzfaktor. Die Höhe hängt laut der Gesundheitskasse AOK vom Hauttyp und der Sonnenempfindlichkeit ab. Welche Erfahrungen machen Sie damit?

Wer zusätzlich Augen, Kopf oder Schultern vor der Sonne schützen will, greift zu Sonnenbrille, Hut oder sogar Sonnenschirm. Welche Gegenstände integrieren Sie in Ihren Freibadbesuch, um sich vor der UV-Strahlung zu schützen?

Wie immer können Sie uns eine E-Mail an redaktion@guenzburger-zeitung.de oder an redaktion@mittelschwaebische-nachrichten.de mit dem Stichwort „Frage der Woche“ schicken. Einsendeschluss ist diesmal Freitag, 22. August, 12 Uhr. Bitte beachten Sie: Wir können nur Einsendungen mit Klarnamen und Wohnort berücksichtigen. Wir freuen uns auf den Austausch! (AZ)