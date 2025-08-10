Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Mittelschwäbischen Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Krumbach
Icon Pfeil nach unten

Wie Unternehmer Karl Miller aus Ziemetshausen zurückblickt

Ziemetshausen

Unternehmer Karl Miller blickt zurück: „Dann würde ich noch immer auf dem Radlader sitzen“

Der Fuhrunternehmer Karl Miller erbaute eine Kapelle und legte eine Mariengrotte an. Außerdem engagiert er sich für das Projekt von Schwester Maria in Rumänien.
Von Angelika Stalla
    • |
    • |
    • |
    Karl Miller mit dem Fürbittenbuch in seiner Kapelle. Links im Bild ein Hinweis auf Schwester Maria in Alba Julia.
    Karl Miller mit dem Fürbittenbuch in seiner Kapelle. Links im Bild ein Hinweis auf Schwester Maria in Alba Julia. Foto: Angelika Stalla

    „Bei Ihnen wollte ich mich schon lange mal bedanken. Gut, dass ich Sie jetzt treffe“, ruft der ältere Herr, kommt auf Karl Miller zu und schüttelt ihm die Hand. Er ist mit dem E-Bike zur Christophorus-Kapelle gekommen. Karl Miller ließ die Kapelle, die östlich von Ziemetshausen auf einer Anhöhe steht und 2005 eingeweiht wurde, auf seinem Firmengelände erbauen. Er sei so gerne an diesem besonderen Ort, berichtet der Mann, der aus Balzhausen kommt. Vor der Kapelle hat eine Frau zwei Hunde angebunden. Sie selbst ist in der Kapelle. Das nächste Mal will sie ihre Mutter mitbringen, sagt sie beim Hinausgehen. Es ist ein Mittwochmorgen und das Wetter ist richtig schlecht. Eigentlich kein Tag für einen Ausflug. Der Hügel, auf dem die Kapelle steht, gewährt aber trotz der Wolken und des Regens einen fantastischen Ausblick über Ziemetshausen und die Umgebung.  

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden