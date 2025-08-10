Unternehmer Karl Miller blickt zurück: „Dann würde ich noch immer auf dem Radlader sitzen“

„Bei Ihnen wollte ich mich schon lange mal bedanken. Gut, dass ich Sie jetzt treffe“, ruft der ältere Herr, kommt auf Karl Miller zu und schüttelt ihm die Hand. Er ist mit dem E-Bike zur Christophorus-Kapelle gekommen. Karl Miller ließ die Kapelle, die östlich von Ziemetshausen auf einer Anhöhe steht und 2005 eingeweiht wurde, auf seinem Firmengelände erbauen. Er sei so gerne an diesem besonderen Ort, berichtet der Mann, der aus Balzhausen kommt. Vor der Kapelle hat eine Frau zwei Hunde angebunden. Sie selbst ist in der Kapelle. Das nächste Mal will sie ihre Mutter mitbringen, sagt sie beim Hinausgehen. Es ist ein Mittwochmorgen und das Wetter ist richtig schlecht. Eigentlich kein Tag für einen Ausflug. Der Hügel, auf dem die Kapelle steht, gewährt aber trotz der Wolken und des Regens einen fantastischen Ausblick über Ziemetshausen und die Umgebung.

