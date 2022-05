Bürgerversammlung: Das ist der Zeitplan für den Kindergarten-Neubau

Welche großen Projekte für die Gemeinde Wiesenbach in den kommenden Jahren im Mittelpunkt stehen und welche Themen für die Bürgerinnen und Bürger wichtig sind.

„Es stehen große Investitionen an, die uns die nächsten Jahre bewegen werden“, sagte Wiesenbachs Bürgermeister Gilbert Edelmann bei der Bürgerversammlung im Gasthof Adler. Vor allem der Neubau des ersten eigenen Kindergartens der Gemeinde und der Hochwasserschutz sind die wichtigsten Projekte der 1029-Einwohner-Gemeinde. Aber auch sonst tut die Kommune einiges für die örtliche Infrastruktur.

Kindergarten: „Wir wachsen“, freute sich der Bürgermeister. Immerhin sind in den vergangenen zwei Jahren 23 Mädchen und Buben zur Welt gekommen. Dass die Gemeinde allerdings selbst einen Kindergarten bauen würde, habe er zu Beginn seiner Amtszeit noch gar nicht gedacht. Je mehr man sich aber mit der Materie beschäftigt habe, desto mehr sei der Gedanke eines Neubaus vor Ort in Wiesenbach gewachsen. „Im Nachhinein ist die Entscheidung des Gemeinderats, selber einen Kindergarten zu planen, die richtige“, befand Gilbert Edelmann. Ursprünglich war geplant gewesen, in Deisenhausen einen gemeinsamen Kindergarten zu errichten.

Entstehen wird, so der anwesende Architekt Thomas Miller, „ein ganz modernes Gebäude mit traditionellen Strukturen“. Denn: „Eine Auflage des Landratsamtes ist es, dass sich das Gebäude in das gewachsene Ortsbild einfügt.“ Zwei Kindergartengruppen und eine Krippengruppe werden darin Raum finden. Zum Neubau meinte Thomas Miller: „Er wird auf dem neuesten Stand der Technik sein." Der offizielle Spatenstich auf dem 4000 Quadratmeter großen Areal in der Unterwiesenbacher Scheibenbergstraße werde noch vor der Sommerpause erfolgen, so der Bürgermeister.

Momentan werden die Wiesenbacher Kinder noch in einer Interimsgruppe in der Alten Schule betreut. „Der Gemeinderat war der Meinung, wenn man eine Interimsgruppe aufmacht, dann in Wiesenbach selbst“, resümierte das Ortsoberhaupt. Grund hierfür: Der Kindergarten Bleichen hatte zu wenig Plätze: „Das hat der dortige Elternbeirat Anfang 2021 kommuniziert.“ Alles musste schnell gehen, berichtete Edelmann: Die Alte Schule umbauen, Personal finden. Im September konnten die Kinder einziehen. Und jetzt? Im September 2022 wird laut Bürgermeister auch die Interimsgruppe zu klein. Aber auch hierfür fand sich eine Lösung. Bis zum Bezug des Neubaus dürfen ins Vereinsheim der FFW Oberwiesenbach zwölf Mädchen und Buben einziehen. „Die Gruppe ist schon ausgebucht für September“, freut sich Edelmann. Erzieherinnen seien schon eingestellt und nun müssten nur noch kleine Umbaumaßnahmen erfolgen.

Beim Hochwasser von 2013 glich der Ortskern von Oberwiesenbach einem See. Solche Bilder soll es in Wiesenbach künftig nicht mehr geben. Foto: Peter Bauer/Archivbild

Hochwasserschutz: „Die Hauptaufgabe seit meiner Amtsübernahme lag darin, die Genehmigungen für beide Hochwasserrückhaltebecken zu erhalten“, resümierte der Bürgermeister. Diese lägen seit November 2021 vor. Voraussichtlich Ende Juni sei die Ausführungsplanung fertig, dann könne ausgeschrieben werden. Parallel dazu müsse die Förderung beim Wasserwirtschaftsamt Donauwörth beantragt werden. Edelmann schätzt, dass die Bauarbeiten im Oktober/November vergeben werden könnten. „Die Ingstetter Straße wird überlastet sein durch die für die Erdarbeiten notwendigen Fahrzeuge“, vermutet Michael Stempfle, einer der Teilnehmer der Bürgerversammlung. Die Fahrbahn halte das nicht mehr aus. Wer für die Schäden aufkommen werde? Die Gemeinde werde die Kosten übernehmen, wenn etwas beschädigt sei, antwortete ihm VG-Kämmerin Barbara Fetschele.

Spielplatz Bachfeld: „Eine Elterninitiative hat sich gegründet und über 7000 Euro an Spenden gesammelt“, zeigte sich der Rathauschef sichtlich stolz. Im Rahmen der Dorferneuerung flössen ebenfalls Fördergelder vom Amt für Ländliche Entwicklung. Im Moment würde die Ausschreibung für Spielgerätehersteller und Gartengestalter laufen. Der Plan eines Landschaftsarchitekten liege dem in Abstimmung mit dem Amt zugrunde. „Sobald die endgültige Freigabe aus Krumbach vorliegt, können wir die Arbeiten vergeben“, erläuterte Edelmann.

In Wiesenbach fand die erste Bürgerversammlung mit Bürgermeister Gilbert Edelmann statt. Pandemie bedingt war sie zwei Jahre lang ausgefallen. Foto: Manuela Rapp

Deponie Oberwiesenbach: Wie der Bürgermeister berichtete, „liegt die Genehmigung für die Rekultivierung seit Februar 2022 vor“. Das Wasserwirtschaftsamt und die Kreisabfallwirtschaft hätten die offenen Deponien im Landkreis nach Kategorien eingeteilt und je nach Einteilung sollen sie nun rekultiviert werden. Die Arbeiten sollen möglichst noch heuer stattfinden. Dazu müssen, wie Edelmann erklärte, aber zunächst die Bäume und Sträucher an und auf der Deponie gefällt oder auf einen Meter Stock gesetzt werden. Ebenfalls werde der Zaun abgebaut.

Glasfaserausbau: Da hatte Gilbert Edelmann gute Nachrichten. Anfang Juni will der Gemeinderat öffentlich bekannt geben, wer die Ausschreibung gewonnen hat. Danach, so der Zeitplan, wird der Förderantrag gestellt. Wenn der Bescheid eintrifft, kann der Kooperationsvertrag mit dem wirtschaftlichsten Anbieter geschlossen werden. Wahrscheinlich ab September oder Oktober 2022 beginnt der Ausbau, der circa zwei Jahre dauern wird.

Finanzen: Kämmerin Barbara Fetschele (Verwaltungsgemeinschaft Krumbach) fasste die finanzielle Lage der Kommune so zusammen: „Sie kann noch als gut bezeichnet werden.“ Wiesenbach habe keine Schulden und heuer sei kein Kredit notwendig. Allerdings, auch das machte sie deutlich, werde die restliche Rücklage in den nächsten Jahren für die dringend anstehenden Investitionen, vorwiegend für die Dorferneuerung, schnell aufgebraucht sein.“