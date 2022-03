Das Kanalnetz in Wiesenbach wird überprüft

Plus Die Gemeinde Wiesenbach beteiligt sich an einem großen Frühjahrsputz und möchte die eigenen Kanäle überprüfen, der genaue Zeitplan ist aber noch unklar.

Die Gemeinde Wiesenbach macht einen ‚Frühjahrsputz’. Aber nicht nur das beschäftigte den Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. Auch um die Überprüfung des Kanalnetzes ging es dabei.