Der Glasfaserausbau steht in Wiesenbach vor dem Abschluss

Welche Arbeiten jetzt in der Gemeinde noch konkret anstehen und welches weitere Thema im Gemeinderat wichtig war.

Der Glasfaserausbau in der Gemeinde Wiesenbach geht in seine abschließende Phase: Ende März soll alles komplett fertig sein. Diese Informationen gab es bei der jüngsten Sitzung des örtlichen Gemeinderats. Aufgrund der schlechten Wetterbedingungen der vergangenen Wochen hätten sich die Ausbauarbeiten um eineinhalb Monate verzögert, heißt es im Sitzungsprotokoll.

Die weitere Agenda sieht nun so aus: Aktuell werden die Verteilerkästen an ihren Standorten installiert. Was noch fehlt, das sei die Einbringung der Asphaltschicht. Danach würden die Hausanschlüsse eingeblasen. Abgearbeitet würden ebenfalls die Mängel in Teilabschnitten. Daran anschließend besteht laut Verwaltung eine fünfjährige Gewährleistungspflicht.

Auch die Jahresrechnung für 2022 der Gemeinde Wiesenbach mit abschließenden Zahlen steht nun fest. Der Verwaltungshaushalt (er beinhaltet alle Einnahmen und Ausgaben, die das Vermögen der Gemeinde weder erhöhen noch vermindern) beläuft sich auf rund 1,638 Millionen Euro. Der Vermögenshaushalt (er gibt Aufschluss über die Investitionen) hat eine Höhe von rund 1,873 Millionen Euro. Der Stand der Rücklagen betrug zum Jahresende 2022 rund 237.000 Euro. Der Vorsitzende des örtlichen Rechnungsprüfungsausschusses, Stefan Konrad, bescheinigte der Verwaltung der VG Krumbach im jüngsten Gemeinderat „eine korrekte und einwandfreie Arbeit.“