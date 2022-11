Wiesenbach

24.11.2022

Der Hochwasserschutz in Wiesenbach wird 30 Prozent teurer

Plus Bis jetzt hat Wiesenbach 4,5 Millionen Euro für den Hochwasserschutz geplant. Eine neue Kalkulation geht von sechs Millionen Euro aus. Ein Gespräch mit Bürgermeister Gilbert Edelmann.

Von Manuela Rapp

Warum betragen die Gesamtkosten für die beiden Retentionsbecken im Unterroggenburger Forst und in Oberwiesenbach jetzt rund ein Drittel mehr?



Gilbert Edelmann: Wir planen den Hochwasserschutz schon seit längerer Zeit. Für einen Zuwendungsantrag für das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth hat das Ingenieurbüro, das das Projekt begleitet und plant, die Kosten aufgrund der gestiegenen Preise noch einmal durchkalkuliert. Die Inflation, die Erhöhungen beim Material etc. sind darin berücksichtigt. Für den neu ermittelten Wert hätten wir gerne die Zuwendung. Wenn wir falsche Zahlen in den Zuwendungsantrag schreiben, dann können wir das nicht mehr nachjustieren, wenn es um die Zuschüsse geht. Wir spielen mit offenen Karten.

