Es geht voran beim Baugebiet "Oberwiesenbach Süd"

Plus Wenn das Landratsamt final zustimmt, dann besteht Baurecht für das rund 9000 Quadratmeter große Areal.

Das Baugebiet „Oberwiesenbach Süd“ kann kommen. Nach Abwägung aller Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange hat der Wiesenbacher Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einen Satzungsbeschluss erlassen. „Das Ganze geht nun wieder ans Landratsamt, das dem final zustimmen muss“, erklärt Bürgermeister Gilbert Edelmann die weiteren Schritte. „Dann haben wir theoretisch das Baurecht.“

Das neue Baugebiet umfasst eine Fläche von rund 9000 Quadratmetern und schließt südlich an Oberwiesenbach an. Dort sollen neun Bauplätze für Einfamilienhäuser mit einer Größe zwischen rund 580 und 680 Quadratmetern entstehen, die übrigens deutlich kleiner seien als die im jüngsten Baugebiet, wie der Bürgermeister hervorhebt. Ein Grundstück von rund 1000 Quadratmetern ist außerdem für ein Mehrfamilienhaus vorgesehen.