Hubschrauberflugzone wird höher gewichtet als die Energiewende

Warum die Möglichkeiten für die Windkraftnutzung im Raum Wiesenbach reduziert werden. Eine wichtige Rolle spielt dabei auch das Kloster Roggenburg.

„Die Suchräume innerhalb der Gemarkung unserer Gemeinde sind um über 80 Prozent reduziert worden“, erklärt Wiesenbachs Bürgermeister Gilbert Edelmann im Gespräch mit unserer Redaktion über den aktuellen Stand in Sachen Windenergie. Diese Bilanz zog er auch im jüngsten Gemeinderat. Hintergrund ist der, dass der Regionalverband Donau-Iller an die Kommunen herangetreten war, um diese in ein informelles Beteiligungsverfahren auf der Suche nach Flächen für Windkraft einzubinden. Die Absicht dahinter: Möglichst frühzeitig Aufschluss über gemeindliche Belange und Vorstellungen gewinnen, um sie dann in die Planungen einzubringen.

Letztlich, so resümiert Edelmann, sei alles für den Papierkorb gewesen. „Nur zwei kleine Ecken in Oberegg und Oberwiesenbach sind übriggeblieben“ Überschaubar, wie er meint. Die Gründe für das Zusammenstreichen der Flächen haben laut Bürgermeister militärischen und denkmalschützerischen Charakter. „Im Bereich von Wiesenbach befindet sich eine Hubschrauberflugzone“, erklärt der Ortschef.

Dieses Faktum werde höher gewichtet als die Energiewende. Was den Denkmalschutz angeht, so hängt das seinen Worten zufolge mit dem Kloster Roggenburg zusammen. Dieses gehöre zu den „besonders landschaftsprägenden“ Objekten in der Region Donau-Iller. Deshalb dürften in einem zehn Kilometer-Radius keine Windkraftanlagen in Sichtlinie des Klosters gebaut werden. „Wir warten noch auf eine finale Antwort vom Denkmalamt, was das genau bedeutet“, sagt er.

Edelmann spricht von „sehr viel Energie und Stunden“, die er für das Thema Windkraft aufgewendet habe. „Unzählige E-Mails“ habe er mit dem Regionalverband ausgetauscht. Der Gemeinderat wiederum habe sich bei einer Klausurtagung mit dem Roggenburger Gemeinderat und bei einer Infoveranstaltung eingebracht. Da noch niemand mit konkreten Planungen beauftragt worden sei, entstünden der Kommune in dieser Hinsicht finanziell keine Kosten.

Welche Neuerung es im Unterwiesenbacher Feuerwehrhaus gibt

Das Unterwiesenbacher Feuerwehrhaus bekommt eine Absauganlage. Im Rahmen einer Inspektion war dies bemängelt worden. Denn: „Bei Dieselfahrzeugen muss so eine Absauganlage installiert werden“, resümiert Wiesenbachs Bürgermeister Gilbert Edelmann. Laut Ortschef besagt die „Technische Regel für Gefahrstoffe“ des Bayerischen Innenministeriums, dass die Umkleiden der Feuerwehr räumlich von der Garage der Fahrzeuge zu trennen seien. „Die Absauganlage ist allerdings nur notwendig, wenn es sich um Dieselfahrzeuge handelt“, fügt Edelmann hinzu.

Das Unterwiesenbacher Feuerwehrhaus bekommt eine Absauganlage. Foto: David Inderlied, dpa (Symbolbild)

Im jüngsten Gemeinderat wurde nun deren Anschaffung beschlossen. Die Kosten werden auf acht bis zehntausend Euro geschätzt. „Einige Ratsmitglieder haben gefragt, ob man so etwas wirklich braucht“, berichtet der Bürgermeister aus der Sitzung. Schließlich beschränke sich der Aufenthalt im Feuerwehrhaus lediglich auf ein paar Stunden im Jahr. Gilbert Edelmann weiter: „Die Räte argumentierten, dass es sich ja nicht um eine Arbeitsstätte mit 40 Wochenstunden handle.“