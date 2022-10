Im Kindergarten Wiesenbach gibt es eine weitere Übergangsgruppe

Plus In der Alten Schule im Ortsteil Oberwiesenbach sind jetzt zwei Interimsgruppen untergebracht. 2023 soll der neue Kindergarten dann bezugsfertig sein.

"Gefühlt war es dieses Mal weitaus entspannter", sagt Wiesenbachs Bürgermeister Gilbert Edelmann über die Einrichtung einer zweiten Kindergarten-Übergangsgruppe. Seit September sind im Erdgeschoss der Alten Schule im Ortsteil Oberwiesenbach zwölf Kinder zwischen zwei und drei Jahren mit zwei Erzieherinnen und einer Assistenzkraft untergebracht. Im Stock darüber befindet sich bereits eine im vergangenen Jahr eingerichtete Interimsgruppe. 2023 sollen die Mädchen und Buben allesamt umziehen. Dann, rechtzeitig zum beginnenden Kindergartenjahr, wird der Neubau für den ersten eigenen Kindergarten der Gemeinde bezugsfertig sein.