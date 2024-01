In Oberwiesenbach wird ein geparkter Pkw demoliert

Der Verursacher entfernt sich unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei bittet um Hinweise.

Eine 24-jährige Frau parkte am Samstag, gegen 19 Uhr ihren Pkw in der Ingstetter Straße in Oberwiesenbach. Als sie an Silvester gegen 15.50 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen frischen Unfallschaden am hinteren linken Kotflügel und am Kofferraumdeckel fest. Der Sachschaden beträgt laut Polizei rund 3000 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizeiinspektion Krumbach ermittelt und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08282/905-0. (AZ)