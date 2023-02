Neuwahlen beim Zimmerstutzen-Schützenverein Oberegg

Freude über mögliche Schießabende nach der Corona-Zeit herrscht beim Zimmerstutzen-Schützenverein Oberegg. Wie der Vorstand sich zusammensetzt.

Im Rahmen der Generalversammlung im Gasthof Adler in Oberwiesenbach blickte der Zimmerstutzen -Schützenverein Oberegg auf das vergangene Jahr zurück.

Auch wenn die Saison im Winter 2021/22 wegen den Corona-Bestimmungen ausfallen musste, freuten sich die Mitglieder umso mehr, dass im Laufe des Jahres einige Veranstaltungen wieder möglich waren und auch diesen Winter die Schießabende wieder stattfinden konnten.

Beim Umzug des Sportvereins Wiesenbach mitgemacht

Im Bericht der Vorsitzenden Sonja Weigele über die zurückliegenden Aktivitäten hob sie besonders die Beteiligung des Vereins an der Umweltwoche, am Aufstellen von Christbaum und Maibaum in Oberegg sowie die Teilnahme am Fronleichnam und am Volkstrauertag mit Fahne hervor. Zudem lobte die Vorständin das zahlreiche Erscheinen beim Umzug in Unterwiesenbach anlässlich des 70-jährigen Bestehens des Sportvereins.

Bei den anschließenden Neuwahlen wurde Sonja Weigele erneut als Vorsitzende des Vereins unter der Wahlleitung von Bürgermeister Gilbert Edelmann gewählt. Zudem behält Dominik Schäfer seinen Posten als 2. Vorsitzender. Auch Sabine Konrad bleibt weiterhin Schriftführerin des Vereins. Die Wahl des neuen Kassierers fiel auf Thomas Weigele, nachdem Harald Seitz das Amt niederlegte, das er lange Jahre inne hatte. Zu Beisitzern wurden Robert Rogg, Petra Birle und Gaby Blessing wiedergewählt. Als Kassenprüfer wurden Philipp Dreher (erneut) und Harald Seitz (neu) von den Mitgliedern bestätigt. Das Amt des Fähnrichs hält weiterhin Harald Seitz, als Fahnenbegleitung wurden Franz Konrad (erneut) und Rafael Lopes (neu) gewählt.

Der Zimmerstutzen-Schützenverein Oberegg zählt aktuell 96 Mitglieder, davon zwei Ehrenmitglieder und vier Jungschützen.

Außerdem lud die Vorsitzende sowohl zum Freundschaftsschießen mit dem Schützenverein Wiesent Oberwiesenbach am 4. Februar als auch zur diesjährigen Preisverteilung am 10. Februar ein.

Abschließend bedankte sich Sonja Weigele bei allen Anwesenden für die Saison und wünschte den Vereinsmitgliedern eine ruhige Hand und Schützenheil. (AZ)