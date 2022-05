Wiesenbach

So schützt sich Wiesenbach gegen Hochwasser

Plus Der Bau des Hochwasserschutzes wird in Wiesenbach konkret. Was die Gemeinde vorhat und warum es schwierig ist, die Kosten zu prognostizieren.

Von Manuela Rapp

Der Hochwasserschutz für Wiesenbach nimmt Fahrt auf. Inzwischen wurden rund 1,8 Hektar im Februar für das Dammbauwerk im Unterroggenburger Forst zwischen Oberwiesenbach und Ingstetten gerodet. Jetzt werden die Stämme abtransportiert. Bürgermeister Gilbert Edelmann skizzierte im Gespräch mit unserer Redaktion, was jetzt konkret geplant ist und wann die Arbeiten konkret beginnen könnten. Dabei wird auch deutlich, dass die Bauwerke eine durchaus mächtige Dimension erhalten.

