Wiesenbach

17:55 Uhr

Thomas Gornig sieht keinen Druck auf der SpVgg Wiesenbach lasten

Plus Es sah in dieser Kreisliga-Runde schon mal besser aus für die SpVgg Wiesenbach und die TSG Thannhausen. Das Derby könnte zum Spiel der letzten Chance werden.

Von Uli Anhofer

Die SpVgg Wiesenbach und die TSG Thannhausen zählten in den vergangenen Wochen nicht unbedingt zu den fleißigsten Punktesammlern in der Fußball-Kreisliga West. Präziser gesagt, erleben sie die Frühjahrsrunde bisher als einzige Enttäuschung. Nun treffen die beiden Kontrahenten im Derby aufeinander. Anpfiff in Wiesenbach ist am Samstag, 29. April, um 15 Uhr. Wer aufsteigen will, darf auf keinen Fall verlieren.

Bilanzen von Abstiegskandidaten

Thannhausen verlor zuletzt das Gipfeltreffen gegen die SSV Glött, holte in vier Begegnungen nach der Winterpause nur einen mickrigen Zähler bei einer Tordifferenz von 2:6. Und die Platzherren konnten in den jüngsten drei Partien ebenfalls gerade einmal ein Pünktchen einfahren. In diesen drei Spielen fingen sich die Schwarzbachtaler zehn Gegentore ein. Ohne Übertreibung lässt sich formulieren: Das sind die Bilanzen von Abstiegskandidaten.

